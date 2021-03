Salto con gli sci: Geiger vince gara e coppa di volo a Platica (Di domenica 28 marzo 2021) Sorride Karl Geiger che chiude la stagione di Salto con gli sci nel migliore dei modi, con una vittoria nell’ultima gara di Platica che vale anche la coppa del mondo di volo. Per Geiger due salti da 231 e 232.5 metri, che lo spediscono a quota 238.8 e 220.5 per un totale di 459.3. Secondo posto per Ryoyu Kobayashi, fermo a 452.4 punti che gli permettono di precedere Markus Eisenbichler, che chiude a 447.9. Lo sloveno Domen Prevc ha chiuso al quarto posto davanti all’austriaco Daniel Huber. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Sorride Karlche chiude la stagione dicon gli sci nel migliore dei modi, con una vittoria nell’ultimadiche vale anche ladel mondo di. Perdue salti da 231 e 232.5 metri, che lo spediscono a quota 238.8 e 220.5 per un totale di 459.3. Secondo posto per Ryoyu Kobayashi, fermo a 452.4 punti che gli permettono di precedere Markus Eisenbichler, che chiude a 447.9. Lo sloveno Domen Prevc ha chiuso al quarto posto davanti all’austriaco Daniel Huber. SportFace.

Advertising

OvileItalia : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - OA_Sport : Salto con gli sci: va a Karl Geiger l'ultima gara stagionale sul trampolino di volo di Planica - miiannoio : @inomniapparatus Io ho esattamente il tuo stesso problema (in più associato ad una insufficienza venosa che causa u… - micerco : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - comeH2O : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… -