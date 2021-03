Pasqua in rosso, tutte le regole e i divieti fino al 7 aprile. Cosa cambia regione per regione (Di domenica 28 marzo 2021) La Pasqua in rosso, torna il labirinto delle regole e dei divieti negli spostamenti e nelle uscite. Cinque giorni di maggiore libertà per chi vive nelle regioni in fascia arancione, poi alla vigilia di Pasqua l’Italia torna al “tutti tappati in casa” . Poi il 7 aprile entra in vigore il nuovo decreto che durerà fino al 30 aprile . Pasqua in rosso, prima e dopo: regole e divieti In tutta Italia si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute, urgenza. Si può andare nelle seconde case, ma solo il nucleo familiare. Bisogna dimostrare di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e la casa non deve essere abitata da altri. Ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 marzo 2021) Lain, torna il labirinto dellee deinegli spostamenti e nelle uscite. Cinque giorni di maggiore libertà per chi vive nelle regioni in fascia arancione, poi alla vigilia dil’Italia torna al “tutti tappati in casa” . Poi il 7entra in vigore il nuovo decreto che dureràal 30in, prima e dopo:In tutta Italia si può uscire dalla propriasoltanto per motivi di lavoro, salute, urgenza. Si può andare nelle seconde case, ma solo il nucleo familiare. Bisogna dimostrare di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e la casa non deve essere abitata da altri. Ci sono ...

