Parma | Zirkzee non sarà riscattato Ma non resterà al Bayern Monaco

Joshua Zirkzee non verrà riscattato dal Parma al termine della stagione. L'attaccante olandese non ha convinto in gialloblù e, complice il rischio di retrocedere in Serie B, è considerato eccessivo il riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il Bayern Monaco, però, sta già cercando una nuova destinazione per Zirkzee, che non resterà in Baviera. Da decidere la formula del prossimo trasferimento.

