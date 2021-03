Papa Francesco: 'Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere' (Di domenica 28 marzo 2021) 'Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere, perché la grandezza della vita non sta nell'avere e nell'affermarsi, ma nello scoprirsi amati. E nella bellezza di amare'. E' quanto ha detto Papa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) 'daper, perché la grandezza della vita non sta nell'avere e nell'affermarsi, ma nello scoprirsi amati. E nella bellezza di amare'. E' quanto ha detto...

Advertising

chetempochefa : Esattamente il #27marzo di un anno fa Papa Francesco, in una piazza San Pietro completamente deserta, da solo prega… - vaticannews_it : #27marzo #PapaFrancesco ha partecipato all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del… - Agenzia_Ansa : Una mattinata in Vaticano per il premier Mario Draghi che ha presenziato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. A… - VirgilioZanni : RT @reginafiordelis: Non distraiamoci:che fine ha fatto il savoini?che fine hanno fatto gli amici degli oligarchi russi,di bennon del cardi… - Tornielli : Papa: stupirsi di fronte a Gesù che trionfa sulla croce. Gesù è negli ultimi, nei rifiutati, in coloro che la nostr… -