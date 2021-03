Oltre 65 scosse in 18 ore | “ma non c’è alcun rischio Tsunami”

(Di domenica 28 marzo 2021) Sciame sismico in Adriatico: 65in 18 ore, “ma non c’è”. Lo conferma, al Corriere della Sera, Giuseppe Mastronuzzi, direttore del Dipartimento di scienze della terra e geoambientali dell’Università di Bari, per il quale il territorio più adella Puglia è quello dell’Appennino Dauno, nel Foggiano. Non si arresta lo

Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato10 terremoti, due dei quali di magnitudo 3.1, per un totale di circa 65 eventi sismici da ieri ...Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato10 terremoti, due dei quali di magnitudo 3.1, per un totale di circa 65 eventi sismici da ieri pomeriggio. ...Sciame sismico in Adriatico: 65 scosse in 18 ore, "ma non c'è alcun rischio Tsunami". Al momento e confermato che non ci sono rischi Tsunami ...(Adnkronos) - Continua lo sciame sismico nell'Adriatico centrale, colpito ieri da una serie di forti scosse di terremoto dopo quella di magnitudo 5,6. Una quindicina quelle registrate solo nelle scors ...