Krol e il calcio olandese: «Cruyff era bravo anche in porta, dirigeva i giocatori in campo» (Di domenica 28 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport celebra i cinquant'anni della prima Coppa dei Campioni vinta dall'Ajax e intervista Rudy Krol uno dei protagonisti di quella squadra. L'intervista è di Mimmo Malfitano. «Quel gioco è stato il risultato di tanti allenamenti e tante partite amichevoli che venivano organizzate due volte a settimana contro squadre dilettanti. Eravamo lì a provare e riprovare gli schemi. A nostro favore c'era anche una regola del fuorigioco che non era così fiscale come adesso. Il sistema di Michels è sempre stato coinvolgente per ogni giocatore, in tutte le fasi. Era importante saper occupare lo spazio e noi lo facevamo in continuazione. Siamo via via migliorati in questi meccanismi. Ciascuno copriva la parte di campo di sua competenza, senza mai fermarsi. Un lavoro dispendioso sotto l'aspetto fisico, ma di grande ...

