In Veneto scendono ancora i nuovi contagi | +1 404 | 11 decessi in 24 ore

Leggi su open.online

(Di domenica 28 marzo 2021) Sono 1.404 idi Covid-19 registrati dal bollettino della Regione. Un dato in leggera diminuzione rispetto ai 1.759 di ieri, 2.095 di due giorni fa. Il totale dei casi segnalati sul territorio da inizio pandemia è pari a 378.663. Anche sul fronte deisi registra un calo: 11 morti in 24 ore a fronte dei 17 di ieri, 27 marzo. Per un numero complessivo di vittime da inizio monitoraggio arrivato a quota 10.528. Salgono di 418 unità gli attualmente positivi, 39.641 in tutto. Leggi anche: Crisanti torna all’attacco di Zaia: «Inc’è l’ossessione per la zona gialla. Usano i test rapidi, ma fanno schifo»colori delle regioni, Lazio verso l’arancione con scuole aperte.in bilico, Valle d’Aosta pronta ad anticipare ...