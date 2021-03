Il dramma di Adriano Galliani: “Ho perso 10Kg, ho temuto di morire” (Di domenica 28 marzo 2021) Adriano Galliani racconta la sua battaglia contro il Covid e ora che il peggio è passato annuncia: “Andrò in un santuario”. Adriano Galliani se l’è vista davvero brutta. Dopo aver contratto il Covid ha pensato anche che non ne sarebbe uscito vivo. “Ho temuto di morire” confessa il senatore della Repubblica e Amministratore delegato del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021)racconta la sua battaglia contro il Covid e ora che il peggio è passato annuncia: “Andrò in un santuario”.se l’è vista davvero brutta. Dopo aver contratto il Covid ha pensato anche che non ne sarebbe uscito vivo. “Hodi” confessa il senatore della Repubblica e Amministratore delegato del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

