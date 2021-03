Gara Moto3 Qatar 2021 | la prima stagionale è di Jaume Masia

Advertising

FormulaPassion : #Moto3 | #Masiá vince, doppietta #KTM #QatarGP - covrtana : Questa gara di Moto3 è stata una strage e l’intervista di Migno l’ha resa ancora più triste, ma i rookies hanno fatto paura #QatarGP - im_jordanv : @biagio4658 Solita gara di Moto3, alla fine l'ha vinta Masia, considerando l'anno scorso, era uno dei favoriti. Ecc… - megalomaxi92 : Fantastico arrivo in volata in #Moto3 con Masia che domina l'ultimo giro e precede Acosta e Binder! Peccato per An… - SeTelecomando : Da quando esiste la Moto3 nel podio della prima gara si nasconde il vincitore del mondiale #motorZn -

Ultime Notizie dalla rete : Gara Moto3

...35:, Moto2, MotoGP - Warm Up (diretta) Ore 15:30: Studio - Paddock Live (diretta) Ore 16:00: Moto 3 -(diretta) in sintesi di 30 mnuti alle 00:00, 03:00 in replica alle ore 20:00 (su TV8) ...... venti i minuti a disposizione dei centauri per cercare il miglior assetto in vista dellache ... 14.20 - È da poco terminato il warm up della classe: il più rapido è stato Darryn Binder in 2'...Moto3 Gp Qatar Gara – Jaume Masia vince il Gran premio del Qatar classe Moto3, prima tappa del Motomondiale 2021. Come di consueto su questa pista, è stata una gara di gruppo. Il lungo ...I risultati e l'ordine di arrivo del GP di Qatar 2021 a Losail di Moto3: vince Masia davanti ad Acosta e Binder ...