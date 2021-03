F1, Lewis Hamilton batte Verstappen in volata nel GP del Bahrain. 6° Leclerc, 8° Sainz (Di domenica 28 marzo 2021) Lewis Hamilton inaugura il 2021 con una vittoria a dir poco rocambolesca, imponendosi nel Gran Premio del Bahrain 2021 al termine di un duello tiratissimo con Max Verstappen e centrando il successo n.96 della carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha avuto la meglio sull’olandese della Red Bull grazie ad una strategia perfetta e ad un ritmo strepitoso, anche se nel finale è stato particolarmente fortunato nella battaglia decisiva. Terzo posto abbastanza deludente per l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, penalizzato in parte da un pit-stop molto lento, capace comunque di precedere la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di uno scatenato Sergio Perez. 6° Charles Leclerc, con la prima delle Ferrari, mentre Carlos Sainz è 8° al debutto ufficiale con ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)inaugura il 2021 con una vittoria a dir poco rocambolesca, imponendosi nel Gran Premio del2021 al termine di un duello tiratissimo con Maxe centrando il successo n.96 della carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha avuto la meglio sull’olandese della Red Bull grazie ad una strategia perfetta e ad un ritmo strepitoso, anche se nel finale è stato particolarmente fortunato nella battaglia decisiva. Terzo posto abbastanza deludente per l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, penalizzato in parte da un pit-stop molto lento, capace comunque di precedere la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di uno scatenato Sergio Perez. 6° Charles, con la prima delle Ferrari, mentre Carlosè 8° al debutto ufficiale con ...

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE LA PRIMA GARA DEL 2021? ?? L’inglese resiste alla super rimonta di Max Verstappen I risulta… - valfromrome : RT @Sammi__92: Chi non si complimenta con Lewis Hamilton oggi non è degno di seguire la #Formula1 - Kaminari_97 : RT @alexsiaadv: il sorpasso sulla zona off track, LA SCUDERIA GLI DICE DI LASCIARLO PASSARE “PER NON PRENDERSI IL RISCHIO”. Ma seriamente?… - giornaleradiofm : F1: Bahrain; vince Hamilton, 6/a Ferrari Leclerc: (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Bahrain… - GiuDayLorDie : @Raff990 Qualsiasi altro pilota al posto di #Hamilton oggi non vinceva. Questo basta per dare a Lewis grandi merit… -