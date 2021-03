“È finita…”. Amici 21, Maria annuncia l’allievo eliminato. Tutti in piedi e nessuno riesce a trattenere le lacrime (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Amici viene eliminato Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi è il quarto allievo a lasciare la gara, dopo Ibla stasera e Gaia ed Esa la settimana scorsa. Leonardo ha perso al ballottaggio contro Aka7even e anche questa settimana il verdetto è stato dato in casetta da Maria De Filippi. Appena rientrati in casa, Aka7even è scoppiato in un pianto liberatorio. Si è fermato sulla panchina nella veranda principale e intorno a lui c’erano Martina, Tancredi e anche altri. Leonardo invece ha raggiunto l’altra verandina, ma con uno stato d’animo più tranquillo. Il cantante ha detto che non era la fine di nulla ed era consapevole che prima o poi sarebbe toccato a Tutti, quindi anche a lui. Si è intuito dalle sue parole che lui fosse certo di essere eliminato, ma ha deciso di prenderla con serenità. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 marzo 2021) AdvieneLeonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi è il quarto allievo a lasciare la gara, dopo Ibla stasera e Gaia ed Esa la settimana scorsa. Leonardo ha perso al ballottaggio contro Aka7even e anche questa settimana il verdetto è stato dato in casetta daDe Filippi. Appena rientrati in casa, Aka7even è scoppiato in un pianto liberatorio. Si è fermato sulla panchina nella veranda principale e intorno a lui c’erano Martina, Tancredi e anche altri. Leonardo invece ha raggiunto l’altra verandina, ma con uno stato d’animo più tranquillo. Il cantante ha detto che non era la fine di nulla ed era consapevole che prima o poi sarebbe toccato a, quindi anche a lui. Si è intuito dalle sue parole che lui fosse certo di essere, ma ha deciso di prenderla con serenità. ...

rainingcaffeine : finita l’omofobia di amici vado a vedere il quinto episodio di lovely writer gene e nubsib i miei figli biologici - _marti_ii : MA IN CHE SENSO È GIÀ FINITA LA SECONDA PUNTATA DEL SERALE DI AMICI? #Amici20 - _marti_ii : MA IN CHE SENSO È APPENA FINITA LA SECONDA PUNTATA DEL SERALE DI AMICI? #Amici20 - anche__fragile : Spero davvero che Leo possa cogliere questa sua seconda occasione fino in fondo perché merita davvero tanto Sicura… - keqingthecat : è finita la seconda puntata di amici e rosa e martina sono ancora dentro -