Cosa sono le cucine di design e perché sceglierle?

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 28 marzo 2021) Life&People.it Sappiamo bene quanto un ambiente dicome la cucina rappresenti il punto focale dell’intera casa. Ne è considerato il vero e proprio cuore pulsante, un luogo deputato alla creatività e allo stare insieme, specialmente nel caso in cui il soggiorno sia comunicante in stile open space, progetto sempre più richiesto in presenza di spazi adeguati. Se all’inizio la cucina era ritenuta quasi una stanza di serie B (un locale ‘tecnico’) e in fase di progettazione non si badava troppo al suo aspetto estetico o ai dettagli di, oggi le cosecambiate e c’è stata anzi una rivoluzione profonda. Progettare i nuovi ambienti: una sfida a più livelli E’ cambiato il nostro rapporto con il cibo e abbiamo compreso quanto sia importante una sua preparazione a regola d’arte. Siamo disponibili a passare molto tempo nella ...