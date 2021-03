Bulgaria-Italia, Locatelli: “Tutti danno tutto contro noi, gioco a calcio per l’emozione. Il gol? Ho i brividi” (Di lunedì 29 marzo 2021) Ho i brividi ancora adesso, è un emozione indescrivibile. gioco a calcio per l'emozione, queste sono le soddisfazioni enormi che mi porto dentro. E' un'emozione grandissimaE' visibilmente felice per il gol realizzato Manuel Locatelli, il centrocampista dell'Italia e del Sassuolo che questa sera, nello storico successo di Sofia contro la Bulgaria, ha siglato la rete del definitivo 0-2 dell'Italia, con un bellissimo tiro a giro. A margine del successo della Nazionale azzurra, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di "Rai Sport", dal centrocampista classe 1998.L'IMPORTANZA DEL gol PER UN CENTROCAMPISTA - "E' un aspetto in cui devo migliorare tanto. Un centrocampista che fa gol è importante per la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021) Ho iancora adesso, è un emozione indescrivibile.per l'emozione, queste sono le soddisfazioni enormi che mi porto dentro. E' un'emozione grandissimaE' visibilmente felice per ilrealizzato Manuel, il centrocampista dell'e del Sassuolo che questa sera, nello storico successo di Sofiala, ha siglato la rete del definitivo 0-2 dell', con un bellissimo tiro a giro. A margine del successo della Nazionale azzurra, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di "Rai Sport", dal centrocampista classe 1998.L'IMPORTANZA DELPER UN CENTROCAMPISTA - "E' un aspetto in cui devo migliorare tanto. Un centrocampista che faè importante per la ...

