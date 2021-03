Benevento | l’Accademia Volley non fa sconti a nessuno | anche Oplonti ko

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Terza partita e terza vittoria in campionato perche ieri pomeriggio ha battuto 3-0 (25-14, 25-19, 25-12) l’Vesuvio. Una partita praticamente perfetta quella giocata dalle giallorosse, scese in campo con grande determinazione e impeto agonistico, sempre condotta dal primo all’ultimo puntoquando l’avversario ha provato in qualche modo ad alzare il ritmo, avvicinandosi ma mai superando il sestetto giallorosso davvero in grande giornata. Una vittoria limpida e meritata per le beneventane che, a differenza delle prime due uscite, hanno decisamente mostrato tutt’altro piglio. Oltre la solita Pericolo (ma ormai non fa più notizia), molto bene soprattutto De Cristofaro e Pisano, entrambe in doppia cifra e molto cercate da Tenza, che hanno dato grande continuità ...