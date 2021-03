Virus intestinali, rimedi naturali e consigli utili (Di sabato 27 marzo 2021) Alessandro Nunziati La dissenteria è un disturbo fastidioso e a volte anche doloroso che può dipendere da Virus intestinali o intossicazione da cibi mal conservati. Il primo sintomo è in genere un forte mal di pancia e lo stimolo ad andare ripetutamente in bagno e la prima cosa da fare è applicare una boule d’acqua calda sulla Improntaunika.it. Leggi su improntaunika (Di sabato 27 marzo 2021) Alessandro Nunziati La dissenteria è un disturbo fastidioso e a volte anche doloroso che può dipendere dao intossicazione da cibi mal conservati. Il primo sintomo è in genere un forte mal di pancia e lo stimolo ad andare ripetutamente in bagno e la prima cosa da fare è applicare una boule d’acqua calda sulla Improntaunika.it.

Advertising

Micol90733460 : @matteosalvinimi Oggi é il 27 marzo. Questa é la seconda Pasqua che passiamo chiusi in casa, questo perché i facent… - RushyanLog : ho notato che in questo periodo ti penso un po’ più spesso... maledetti virus intestinali - RevenantMirko : RT @intuslegens: Sta andando in scena la strumentalizzazione di un bambino di sette mesi, ricoverato per patologie intestinali, positivo al… - Lilly_Gozzoli : RT @intuslegens: Sta andando in scena la strumentalizzazione di un bambino di sette mesi, ricoverato per patologie intestinali, positivo al… - Atomicboy111 : RT @intuslegens: Sta andando in scena la strumentalizzazione di un bambino di sette mesi, ricoverato per patologie intestinali, positivo al… -