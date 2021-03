Vaccini, position paper del Sic: Priorità ai pazienti con patologie cardiovascolari (Di sabato 27 marzo 2021) “Le malattie cardiovascolari sono tra le comorbilita’ piu’ frequentemente associate alle infezioni severe da COVID-19, determinandone spesso una prognosi sfavorevole. Gli anziani affetti da malattie cardiovascolari sono quindi da considerare una categoria particolarmente vulnerabile, ma l’eta’ non puo’ essere l’unico fattore discriminante, in quanto anche pazienti di eta’ giovane-adulta, che presentino gravi forme di cardiopatia, dovrebbero avere un accesso prioritario al programma vaccinale”. Lo riporta un position paper della Societa’ Italiana di Cardiologia (SIC) dal titolo ‘Priorita’ del vaccino COVID-19 nei pazienti con patologie cardiovascolari’, pubblicato sul Giornale italiano di cardiologia. In un lungo articolo, 13 esperti – tra i quali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) “Le malattiesono tra le comorbilita’ piu’ frequentemente associate alle infezioni severe da COVID-19, determinandone spesso una prognosi sfavorevole. Gli anziani affetti da malattiesono quindi da considerare una categoria particolarmente vulnerabile, ma l’eta’ non puo’ essere l’unico fattore discriminante, in quanto anchedi eta’ giovane-adulta, che presentino gravi forme di cardiopatia, dovrebbero avere un accesso prioritario al programma vaccinale”. Lo riporta undella Societa’ Italiana di Cardiologia (SIC) dal titolo ‘Priorita’ del vaccino COVID-19 neicon’, pubblicato sul Giornale italiano di cardiologia. In un lungo articolo, 13 esperti – tra i quali ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini position paper del Sic: Priorità ai pazienti con patologie cardiovascolari - #Vaccini #position #paper… - Ansa_Fvg : Vaccini:Sic, priorità pazienti con patologie cardiovascolari. Position paper Società Cardiologia firmato da 13 espe… - AnnaM75 : RT @GiovaQuez: I ginecologi Sigo-Aogoi-Agui in un position paper condiviso anche da Sim, Sic e Sigite sottolineano come 'non vi sono dati i… - Andre64826601 : #letta: primo #discorso pro #immigrazione, secondo discorso pro #quoterosa con la boldra in pole position... Polit… - FiloBoschetti : RT @GiovaQuez: I ginecologi Sigo-Aogoi-Agui in un position paper condiviso anche da Sim, Sic e Sigite sottolineano come 'non vi sono dati i… -