Tutti in bici, la città avrà la sua ciclostazione

di Fulvio D'Eri

Sondrio avrà la sua ciclostazione. L'esplosione della primavera, oltre alle belle giornate di sole e ad un clima più mite, ha portato con sé l'avvio del progetto per la realizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti bici I riders di Messina pretendono diritti e rispetto (video e interviste) Li vediamo in strada spesso sulle loro bici, motorini o monopattini, con la loro borsa col nome ... e chiesto a tutti i consumatori di condividerli. Rivendicano infine il riconoscimento di: ferie, ...

Tutti in bici, la città avrà la sua ciclostazione Quello che era un progetto e un sogno, diventerà a brevissimo realtà consentendo agli amanti delle escursioni in bici, residenti e turisti, di poter contare su una struttura all'altezza della ...

Tutti in bici, la città avrà la sua ciclostazione Il Giorno US Biassono, gli Allievi debuttano Varese–Angera. Juniores in Veneto Prenderà il via domenica la stagione agonistica degli Allievi dell’Unione Sportiva Biassono. I giovani ciclisti brianzoli, diretti da Paolo Brugali, saranno impegnati nella edizione numero cinquantadu ...

OSCAR ALLIEVI GP NOVE COLLI, DOMENICA SI PARTE Finalmente ci siamo! Anche i ragazzi della categoria allievi sono pronti a cominciare la loro stagione e con essa la corsa all'Oscar tuttoBICI Gran Premio Nove Colli. La Varese-Angera in Lombardia e l ...

