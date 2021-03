Tsunoda e Gasly, le sensazioni dei piloti (Di sabato 27 marzo 2021) Giornata di qualificazioni ufficiali oggi sabato 27 marzo, nel circuito di Sakhir in Bahrain. Le diverse Scuderie con i propri piloti, sono scese in pista per aggiudicarsi il tempo migliore e magari migliorare quelli ottenuti nei giorni scorsi. Tsunoda e Gasly entrambi dell’AlphaTauri, hanno espresso le proprie sensazioni al termine della corsa. Dichiarazioni post qualifiche Bahrain: le parole dei Top 3 Tsunoda e Gasly, cosa ne pensano i piloti? Yuki Tsunoda e Pierre Gasly si sono qualificati nella griglia d’arrivo, in due posizioni molto diverse. Il pilota giapponese al tredicesimo posto mentre il francese in terza posizione. Tsunoda subito dopo la corsa ha detto: “Se devo essere sincero non sono molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Giornata di qualificazioni ufficiali oggi sabato 27 marzo, nel circuito di Sakhir in Bahrain. Le diverse Scuderie con i propri, sono scese in pista per aggiudicarsi il tempo migliore e magari migliorare quelli ottenuti nei giorni scorsi.entrambi dell’AlphaTauri, hanno espresso le proprieal termine della corsa. Dichiarazioni post qualifiche Bahrain: le parole dei Top 3, cosa ne pensano i? Yukie Pierresi sono qualificati nella griglia d’arrivo, in due posizioni molto diverse. Il pilota giapponese al tredicesimo posto mentre il francese in terza posizione.subito dopo la corsa ha detto: “Se devo essere sincero non sono molto ...

Advertising

F1Daviderusso : Ragazzi ve la butto là... #AlphaTauri in lotta per la medaglia di bronzo del mondiale #Formula1 2021 ?? Gasly e… - Filo2385Filippo : @Emilydefilippis Ma i giovincelli?? Lando Gasly e lo stesso Tsunoda,.. che bravi... comunque grazie mille Emily è u… - Changulan_ : @GiovaB95 Non so, Gasly mi sa di un possibile 'Jacques Villeneuve' che se messo nelle giuste condizioni uno può por… - Tobos84 : Dichiaro ufficialmente di essere a bordo del carro di Tsunoda, su quello di Gasly ci sono già da tempo... #F1 #AlphaTauri #BahrainGP - Changulan_ : @GiovaB95 Sainz infatti è un pilota solido, una seconda guida ottima. Ma il talento è un'altra cosa, il talento è q… -