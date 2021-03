Tornado in Alabama | Immagini drammatiche dall’interno dell’auto

(Di sabato 27 marzo 2021)in. A tu per tu coldentro la propria auto. Video sconvolgente delche ha lasciato una scia distruttiva inGli effetti deisono stati devastanti per varie parti del sud degli Stati Uniti, con anche abitazioni sventrate.inla situazione più critica ha riguardato in particolare

La situazione più critica ha riguardato in particolare l', dove un violentissimoha percorso giovedì oltre 140 chilometri scatenando tutta la sua furia. In certi momenti il vortice ...Una serie dinella giornata di ieri si sarebbe infatti abbattuta in, provocando danni ingenti e purtroppo anche 5 vittime. Tuttavia, l'ondata di spiccato maltempo causata dall'...Gli effetti dei tornado sono stati devastanti per varie parti del sud degli Stati Uniti, con anche abitazioni sventrate. La situazione più critica ha riguardato in particolare l’Alabama, dove un viole ...Raffica di tornado e grandine violentissimi negli Stati Uniti. Decollata la stagione dei tornado e degli eventi meteo estremi.