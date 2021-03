Scuola, passo indietro sullo screening settimanale. La proposta dei presidi: «Le famiglie testino di più i ragazzi nelle zone a rischio» (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sarà uno screening settimanale nelle scuole a partire da dopo Pasqua? Non proprio. Il ministro Bianchi e il suo consulente Miozzo non hanno ancora deciso quali saranno i criteri del rientro a Scuola in sicurezza, ma per l’ex coordinatore del Cts la missione di testare 8 milioni di studenti ogni settimana sembra già impossible. Nonostante i vantaggi effettivi di un monitoraggio periodico (meglio averlo che non averlo, ndr), le difficoltà che ruotano attorno a una macchina di tamponi anti Covid del genere sono oggettivi. Ad essere consapevole della difficoltà dell’impresa è anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Coronavirus e responsabile della campagna vaccinale, che dovrebbe organizzarsi con militari e volontari della protezione civile. E se ne è reso conto anche il premier Mario ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Ci sarà unoscuole a partire da dopo Pasqua? Non proprio. Il ministro Bianchi e il suo consulente Miozzo non hanno ancora deciso quali saranno i criteri del rientro ain sicurezza, ma per l’ex coordinatore del Cts la missione di testare 8 milioni di studenti ogni settimana sembra già impossible. Nonostante i vantaggi effettivi di un monitoraggio periodico (meglio averlo che non averlo, ndr), le difficoltà che ruotano attorno a una macchina di tamponi anti Covid del genere sono oggettivi. Ad essere consapevole della difficoltà dell’impresa è anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Coronavirus e responsabile della campagna vaccinale, che dovrebbe organizzarsi con militari e volontari della protezione civile. E se ne è reso conto anche il premier Mario ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ProgettiPerRipartire, Draghi: Il nostro, il vostro successo in questo compito può essere anche un passo verso il r… - GustavoStradel1 : “Colpire la scuola è il primo passo: trasformeranno le nuove generazioni da esseri umani a merci” ? Fusaro… - _laylacat_ : RT @Annaelegalita: @RadioSavana Per chi ancora non l ha capito, vogliono portarci a vaccinare tutti,o ci diamo una svegliata,o ci entrerann… - arquer12 : RT @Annaelegalita: @RadioSavana Per chi ancora non l ha capito, vogliono portarci a vaccinare tutti,o ci diamo una svegliata,o ci entrerann… - themax82 : @DavideFalchieri @ladyonorato Sta di fatto che il passaporto sanitario è una porcata. Il primo passo per imporlo ov… -