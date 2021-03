Procida, la due giorni in ricordo del poeta Sovente si chiude con una serie di iniziative in diretta web e tv (Di sabato 27 marzo 2021) Si chiude la due giorni di eventi dedicati alla Commemorazione per il decennale della scomparsa del poeta Michele Sovente. Dopo la cerimonia istituzionale svoltasi a Piazza Sovente, spazio alla conferenza on line: appuntamento alle ore 17,30 in diretta sulla pagina Facebook del “Comune di Monte di Procida” e di Quarto Canale Flegreo e in diretta Tv su Quarto Canale Flegreo canale 648 DTT. L’evento si apre con la proiezione del video “Alfabeti” di Lux in Fabula, pitture, fotografia e regia di Claudio Correale e testi di Michele Sovente. Si proseguirà con i saluti istituzionali del sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese, poi spazio alla lectio magistralis “Cumae” con Giuseppe Andrea Liberti, autore dell’omonimo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Sila duedi eventi dedicati alla Commemorazione per il decennale della scomparsa delMichele. Dopo la cerimonia istituzionale svoltasi a Piazza, spazio alla conferenza on line: appuntamento alle ore 17,30 insulla pagina Facebook del “Comune di Monte di” e di Quarto Canale Flegreo e inTv su Quarto Canale Flegreo canale 648 DTT. L’evento si apre con la proiezione del video “Alfabeti” di Lux in Fabula, pitture, fotografia e regia di Claudio Correale e testi di Michele. Si proseguirà con i saluti istituzionali del sindaco di Monte diGiuseppe Pugliese, poi spazio alla lectio magistralis “Cumae” con Giuseppe Andrea Liberti, autore dell’omonimo ...

sorrentocalcio : ?? 33' Due occasioni per i rossoneri. La prima al 1' con Procida, la seconda con Mancino al minuto 28! #forzasorrento #SorrentoGravina 0-0 - emrato : @DonatoEuropa @Rebo1976 Ultime due poi ho un quadro: La pizza fritta di Esterina Sorbello vicino a Piazza del Plebi… - viagginbici : Sarà #Procida la capitale italiana della #cultura2022 ( - Giadina08310507 : RT @Giadina08310507: Possono tenere più di due mesi un malato di covid positivo asintomatico in ospedale?no ha nessun sintomo,e sembra che… - Giadina08310507 : Possono tenere più di due mesi un malato di covid positivo asintomatico in ospedale?no ha nessun sintomo,e sembra c… -