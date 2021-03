Precari assunti | il meccanismo di salvaguardia stipendio e servizio pre-ruolo è valido anche per loro Sentenza

(Di sabato 27 marzo 2021) Piena comparabilità deglia tempo determinato col personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, col conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'interoeffettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Sezione VI Civile, Ordinanza n. 8157 del 23 marzo 2021) rigettando il ricorso avanzato dal MIUR. L'articolo .

I lavoratori ASU possono essere assunti in deroga alle normative che limitano le assunzioni: ...che gli enti possano in tempi brevi accellerare l' iter amministrativo di stabilizzazione dei precari. ...I lavoratori ASU possono essere assunti in deroga alle normative che limitano le assunzioni: ...che gli enti possano in tempi brevi accelerare l'iter amministrativo di stabilizzazione dei precari. Il costo dell'operazione è alto (si parla di 3 miliardi almeno) ma – osserva ancora Pittoni – bisogna tenere conto che far ...