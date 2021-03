Pallotta contro un tifoso: 'Sei il primo dei fucking idiots'. Poi parla di Baldini e Salah (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA - James Pallotta incontenibile. Da presendente della Roma in otto anni aveva parlato ai tifosi solamente una volta, in una conferenza stampa, da ex patron giallorossi invece si sta scatenando sui ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA - Jamesincontenibile. Da presendente della Roma in otto anni avevato ai tifosi solamente una volta, in una conferenza stampa, da ex patron giallorossi invece si sta scatenando sui ...

