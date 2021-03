Non è di sinistra e difende la famiglia: Simonetta Matone, paladina delle donne, sotto attacco Lgbt (Di sabato 27 marzo 2021) “Simonetta Matone non merita quell’incarico all’università”, è il diktat dei soliti noti. Per finire nel mirino delle organizzazioni Lgbt e dei circoli omosessuali basta poco, anche soltanto per aver difeso, in passato, la famiglia naturale e di essersi espressa contro la legge Cirinnà sulle unioni di fatto. Simonetta Matone, però, paga soprattutto il fatto di non essere di sinistra: paladina delle donne, con un potentissimo curriculum in difesa dei bambini, dei deboli e delle vittime di violenze, da ieri è consigliere di fiducia della prima rettrice donna della Sapienza, Antonella Polimeni, sui temi della violenza sulle donne e sulle molestie di genere e avrà ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) “non merita quell’incarico all’università”, è il diktat dei soliti noti. Per finire nel mirinoorganizzazionie dei circoli omosessuali basta poco, anche soltanto per aver difeso, in passato, lanaturale e di essersi espressa contro la legge Cirinnà sulle unioni di fatto., però, paga soprattutto il fatto di non essere di, con un potentissimo curriculum in difesa dei bambini, dei deboli evittime di violenze, da ieri è consigliere di fiducia della prima rettrice donna della Sapienza, Antonella Polimeni, sui temi della violenza sullee sulle molestie di genere e avrà ...

