Napoli, gli rubano l'orologio e lui insegue e sperona i due rapinatori uccidendoli: l'uomo è indagato (Di sabato 27 marzo 2021) Rapina choc nel Napoletano. Ieri sera, intorno alle 19,40, i carabinieri intervenuti su segnalazione della polizia municipale in via Antica Consolare Campana, una strada periferica di Marano, hanno ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021) Rapina choc nel Napoletano. Ieri sera, intorno alle 19,40, i carabinieri intervenuti su segnalazione della polizia municipale in via Antica Consolare Campana, una strada periferica di Marano, hanno ...

