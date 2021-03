Mourinho, parte la caccia alla talpa nello spogliatoio del Tottenham (Di sabato 27 marzo 2021) Come riportato dal Daily Mail, Josè Mourinho, sarebbe pronto a dare la caccia alla talpa all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Il tecnico portoghese si è allarmato dopo che la stampa inglese aveva pubblicato degli articoli sul malcontento dei calciatori per i metodi di allenamento, ritenuti dai giocatori “noiosi e antiquati”. Non è tuttavia la prima volta che Josè si trova a dover fronteggiare questi problemi, dopo le esperienze passate al Manchester United e al Real Madrid. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Come riportato dal Daily Mail, Josè, sarebbe pronto a dare laall’interno dellodel. Il tecnico portoghese si èrmato dopo che la stampa inglese aveva pubblicato degli articoli sul malcontento dei calciatori per i metodi di allenamento, ritenuti dai giocatori “noiosi e antiquati”. Non è tuttavia la prima volta che Josè si trova a dover fronteggiare questi problemi, dopo le esperienze passate al Manchester United e al Real Madrid. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

