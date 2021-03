Milan, il punto sugli infortunati: due possibili recuperi per la Sampdoria (Di sabato 27 marzo 2021) Il Milan tornerà al lavoro domani a Milanello e la speranza del tecnico Stefano Pioli è quella di recuperare qualche giocatore infortunato in tempo per la gara contro la Sampdoria Il Milan tornerà al lavoro domani a Milanello e la speranza del tecnico Stefano Pioli è quella di recuperare qualche giocatore infortunato in tempo per la gara contro la Sampdoria. Al momento i maggior indiziati sono Rafael Leao e Ante Rebic, anche se quest’ultimo bisogna aspettare anche l’esito del ricorso contro le due giornate di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Iltornerà al lavoro domani aello e la speranza del tecnico Stefano Pioli è quella di recuperare qualche giocatore infortunato in tempo per la gara contro laIltornerà al lavoro domani aello e la speranza del tecnico Stefano Pioli è quella di recuperare qualche giocatore infortunato in tempo per la gara contro la. Al momento i maggior indiziati sono Rafael Leao e Ante Rebic, anche se quest’ultimo bisogna aspettare anche l’esito del ricorso contro le due giornate di squalifica. Leggi su Calcionews24.com

