Miami: Sinner in scioltezza, Zverev eliminato da Ruusuvuori (Di sabato 27 marzo 2021) Esordio vincente per Sinner e Miami, mentre Zverev viene eliminato dal finlandese. Bene anche Medvedev e Auger-Aliassime Dopo Musetti, anche Jannik Sinner vince nel suo esordio a Miami. L'altoatesino ha battuto nettamente in due set il francese Gaston con il punteggio di 6-2 6-2. Nel prossimo turno affronterà Chacanov per un posto agli ottavi di finale. Fuori a sorpresa Zverev, eliminato dal finlandese Ruusuvuori. Il tedesco vince nettamente il 1° set 6-1, ma dal secondo in poi crolla fisicamente, commette numerosi errori al servizio, mentre al contrario il suo avversario non sbaglia più niente e vince in tre set. Con l'uscita del tedesco, e le sconfitte di Dimitrov e Goffin, Sinner ha una grandissima occasione ...

