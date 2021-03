Maratona oratoria per Ambrogio Crespi su Radio Radicale: ci sono anche Colombo e Buttafuoco (Di sabato 27 marzo 2021) Una Maratona oratoria che è poi una vera e propria campagna in favore di Ambrogio Crespi, il regista e fratello dello storico sondaggista di Silvio Berlusconi. A quella che ha organizzato il Comitato di Nessuno tocchi Caino, in diretta dalle ore 10 alle 18 sul sito RadioRadicale.it e su Radio Radicale Fm. Il 9 marzo scorso Crespi è stato condannato a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. È accusato di aver procurato voti a Domenico Zambetti, ex assessore di Roberto Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della ‘ndrangheta. Crespi, tirato in ballo da alcune intercettazioni, si è sempre dichiarato del tutto innocente. E innocente lo considerano diverse personalità, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Unache è poi una vera e propria campagna in favore di, il regista e fratello dello storico sondaggista di Silvio Berlusconi. A quella che ha organizzato il Comitato di Nessuno tocchi Caino, in diretta dalle ore 10 alle 18 sul sito.it e suFm. Il 9 marzo scorsoè stato condannato a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. È accusato di aver procurato voti a Domenico Zambetti, ex assessore di Roberto Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della ‘ndrangheta., tirato in ballo da alcune intercettazioni, si è sempre dichiarato del tutto innocente. E innocente lo considerano diverse personalità, ...

