Luciana Littizzetto e la dura separazione con il marito: Ecco tutta la verità (Di sabato 27 marzo 2021) La Lucianina nazionale e la separazione con lo storico compagno Davide Graziano, ex musicista della band Africa Unite. Luciana Littizzetto è sempre apparsa al pubblico come un personaggio stravagante e divertente, immersa nei suoi tanti personaggi che ne hanno caratterizzato la carriera. La vita privata però la Littizzetto l'ha sempre tenuta nascosta ai riflettori ed alle telecamere, anche se non ha potuto evitare la diffusione della notizia del suo divorzio avvenuto più di un anno fa. La scelta è stata presa in totale assenzo con l'ex marito Davide Graziano, ex batterista della band reggae-pop Africa Unite che ha preso questo nome da una delle più famose canzoni di Bob Marley. "Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale."

