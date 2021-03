LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2021 in DIRETTA: Chen stellare fa tris e beffa i giapponesi! Rizzo-Grassl: top ten a un soffio ma saranno a Pechino! (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 15.00: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è fra un paio d’ore per seguire la free dance con gli azzurri che partono dal sesto posto. A più tardi e grazie per averci seguito 14.58: Questa la classifica finale della gara maschile del Mondiale di Stoccolma: 1 Nathan Chen USA 320.88 2 Yuma KAGIYAMA JPN 291.77 3 Yuzuru HANYU JPN 289.18 4 Shoma UNO JPN 277.44 5 Mikhail KOLYADA FSR 272.04 6 Keegan MESSING CAN 270.26 7 Jason BROWN USA 262.17 8 Evgeni SEMENENKO FSR 258.45 9 Kevin AYMOZ FRA 254.52 10 Junhwan CHA KOR 245.99 11 Matteo Rizzo ITA 245.37 12 Daniel Grassl ITA 242.81 13 Han YAN CHN 235.31 14 Morisi KVITELASHVILI GEO 231.81 15 Lukas BRITSCHGI SUI 225.55 16 Aleksandr ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 17.00 15.00: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è fra un paio d’ore per seguire la free dance con gli azzurri che partono dal sesto posto. A più tardi e grazie per averci seguito 14.58: Questa la classifica finale della gara maschile del Mondiale di Stoccolma: 1 NathanUSA 320.88 2 Yuma KAGIYAMA JPN 291.77 3 Yuzuru HANYU JPN 289.18 4 Shoma UNO JPN 277.44 5 Mikhail KOLYADA FSR 272.04 6 Keegan MESSING CAN 270.26 7 Jason BROWN USA 262.17 8 Evgeni SEMENENKO FSR 258.45 9 Kevin AYMOZ FRA 254.52 10 Junhwan CHA KOR 245.99 11 MatteoITA 245.37 12 DanielITA 242.81 13 Han YAN CHN 235.31 14 Morisi KVITELASHVILI GEO 231.81 15 Lukas BRITSCHGI SUI 225.55 16 Aleksandr ...

