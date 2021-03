LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | gara apertissima senza Brixia Chi vincerà? Inizio alle 14 30

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Lainizieràore 14.30 al PalaEstra di Siena. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dall’apertura di Ancona. 14.00 Buongiorno e benvenuti alladella seconda tappa dellaA 2021 di. La presentazione dellaBrescia assente per Covid-19 – Come stanno le azzurre? Buongiorno e benvenuti alladella seconda tappa dellaA 2021 di. Il massimo campionato italiano a squadre torna a essere protagonista, si scende in pedana al PalaEstra di Siena a tre settimane di distanza ...