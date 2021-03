L'Italia chiusa fino a fine mese e le regole per le riaperture (Di sabato 27 marzo 2021) Unica svolta la riapertura delle scuole: il governo prorogherà l'attuale decreto in vigore già all'inizio della settimana prossima dopo l'incontro lunedì con le Regioni. Una nuova valutazione dell'... Leggi su today (Di sabato 27 marzo 2021) Unica svolta la riapertura delle scuole: il governo prorogherà l'attuale decreto in vigore già all'inizio della settimana prossima dopo l'incontro lunedì con le Regioni. Una nuova valutazione dell'...

matteosalvinimi : È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistin… - Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - fanpage : Ultim'ora Duro botta e risposta tra Draghi e Salvini. - Nikolao28185737 : RT @Noiconsalvini: Matteo Salvini: È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo co… - mistermeo : RT @LaPrimaManina: #salvini: 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad Aprile' #Draghi: 'Se è pensabile o no lo dicono i dati' -