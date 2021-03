Lazio zona arancione, via a vaccino Covid di sera (Di sabato 27 marzo 2021) Vaccini Covid anche di notte nel Lazio, che da martedì 30 marzo tornerà in zona arancione. “Si apre una pagina nuova. La struttura regionale è diversificata e da stasera, con le vaccinazioni notturne fino alla mezzanotte, si apre una nuova stagione. E con i nuovi vaccini saremo pronti a raddoppiare e triplicare le somministrazioni”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’apertura serale delle vaccinazioni nell’hub di Fiumicino. “Quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero di vaccinazioni odierne – ha aggiunto Zingaretti – Grazie alle vaccinazioni siamo riusciti a fare scendere il livello di mortalità che prima era attorno al 10% a livello nazionale, adesso è scesa al 6% e questo è un bel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) Vaccinianche di notte nel, che da martedì 30 marzo tornerà in. “Si apre una pagina nuova. La struttura regionale è diversificata e da sta, con le vaccinazioni notturne fino alla mezzanotte, si apre una nuova stagione. E con i nuovi vaccini saremo pronti a raddoppiare e triplicare le somministrazioni”, ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, all’aperturale delle vaccinazioni nell’hub di Fiumicino. “Quando arriveranno dosi sufficienti noi saremo pronti a raddoppiare o triplicare il numero di vaccinazioni odierne – ha aggiunto Zingaretti – Grazie alle vaccinazioni siamo riusciti a fare scendere il livello di mortalità che prima era attorno al 10% a livello nazionale, adesso è scesa al 6% e questo è un bel ...

