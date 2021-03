Ilenia Fabbri uccisa | saccheggiata la tomba La rabbia del compagno

(Di sabato 27 marzo 2021) Non c'è pace per. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalladi, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate. A ...

Non c'è pace per Ilenia Fabbri. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate. A lamentarlo è stato il compagno della 46enne, Stefano Tabanelli, con un post su Facebook.