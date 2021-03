Il Covid, la scuola e il disagio giovanile. Pellai: noi adulti al timone di questa nave in tempesta (Di sabato 27 marzo 2021) Medico e psicologo dell'età evolutiva: "Noi adulti dobbiamo considerarci come capitani coraggiosi in questa tempesta, capire che i nostri adolescenti ci vedono al timone di questa nave e che il nostro ruolo è quello di restare a quel timone, solo così potranno credere che esiste ancora un domani" Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) Medico e psicologo dell'età evolutiva: "Noidobbiamo considerarci come capitani coraggiosi in, capire che i nostri adolescenti ci vedono aldie che il nostro ruolo è quello di restare a quel, solo così potranno credere che esiste ancora un domani"

Advertising

SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - MediasetTgcom24 : New York lancia il primo 'passaporto vaccinale' Usa #covid - SkyTG24 : Covid, Brusaferro: “Curva decresce. La scuola è una priorità, non vogliamo richiuderla” - CpiSardegna : Accade che un bambino trova una siringa nel cortile della scuola e punge un compagno, non è roba degli anni ‘80 ma… - tvoggi : COVID, ITALIA CHIUSA FINO A MAGGIO. DOPO PASQUA 6 SU 10 A SCUOLA L’Italia resta chiusa fino a maggio e da lunedì pi… -