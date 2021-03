Identità di sangue e sale

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 27 marzo 2021) ‘Si certo, I soldi sono importanti, ma in fondo faccio il pescatore perché il mare è la mia vita, il mio’. A me ventidue anni d’oceano non sono bastati a far entrare ilnele a questo punto dubito ci entrerà mai. Anzi più navigo e più sento il mare come ‘altro’,