Giorgio Airaudo, i genitori over 80 contagiati in attesa del vaccino: “Mio padre è morto. Lo hanno convocato 3 ore prima di morire” (Di sabato 27 marzo 2021) L’attesa costante, senza notizie, con due genitori ultraottantenni in ospedale per Covid. Uno non ce l’ha fatta, il padre di 86 anni malato di Alzheimer dal 205, l’altro, la madre di 82 affetta dal Parkinson, sta ancora lottando per la vita. Entrambi stavano aspettando il proprio turno per vaccinarsi, vittime dei ritardi nelle somministrazioni. Giorgio Airaudo, ex parlamentare, sindacalista da sempre e attuale segretario della Fiom piemontese racconta al Corriere della Sera come il Covid lo abbia gettato all’improvviso nell’incubo di perdere a pochi giorni di distanza entrambi i genitori. “Mi dicono che non fanno scelte, che ci proveranno fino all’ultimo”, racconta mentre la mamma Lina, 82 anni, si trova ancora all’ospedale di Rivoli, mentre il padre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) L’costante, senza notizie, con dueultraottantenni in ospedale per Covid. Uno non ce l’ha fatta, ildi 86 anni malato di Alzheimer dal 205, l’altro, la madre di 82 affetta dal Parkinson, sta ancora lottando per la vita. Entrambi stavano aspettando il proprio turno per vaccinarsi, vittime dei ritardi nelle somministrazioni., ex parlamentare, sindacalista da sempre e attuale segretario della Fiom piemontese racconta al Corriere della Sera come il Covid lo abbia gettato all’improvviso nell’incubo di perdere a pochi giorni di distanza entrambi i. “Mi dicono che non fanno scelte, che ci pranno fino all’ultimo”, racconta mentre la mamma Lina, 82 anni, si trova ancora all’ospedale di Rivoli, mentre il...

Advertising

gstelluti : RT @fattoquotidiano: Giorgio Airaudo, i genitori over 80 contagiati in attesa del vaccino: “Mio padre è morto. Lo hanno convocato 3 ore pri… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Giorgio Airaudo, i genitori over 80 contagiati in attesa del vaccino: “Mio padre è morto. Lo hanno convocato 3 ore pri… - fattoquotidiano : Giorgio Airaudo, i genitori over 80 contagiati in attesa del vaccino: “Mio padre è morto. Lo hanno convocato 3 ore… - rosellaperino1 : Covid, Giorgio Airaudo: «Papà è morto, mamma sta lottando. Fragili e anziani, andavamo vaccinati prima» - Anna91007297 : RT @ChiaraBaldi86: Giorgio Airaudo oggi sul @Corriere centra il punto: perché un veneto, un laziale, un lombardo della stessa età vengono v… -