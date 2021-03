(Di domenica 28 marzo 2021) Pochi lampi e tanto tatticismo.si bloccano a vicenda nella sfida tra selezioni Under 21. La gara termina senza reti, anche se non mancano ribaltoni e colpi di scena nel finale. Nel primo tempo, l'occasione principale capita agli azzurri, che con Fratchiamano il portiere Fernandez alla deviazione sulla traversa. Nella ripresa domina il tatticismo. Negli ultimi minuti le due squadre perdono la testa e tre elementi: Mingueza si fa espellere direttamente, mentre l'si ritrova senza Scamacca e Rovella per somma di ammonizioni. Decisivo il portiere Carnesecchi in pieno recupero con due. ITA Sport Press.

Espulsioni, nervi tesi e prodezze: tra Italia e Spagna finisce 0-0

