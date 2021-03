Bologna | pronto un nuovo assalto per Arnautovic | i dettagli

(Di sabato 27 marzo 2021) Iltornerà alla carica per Markodopo il tentativo fallito nel corso della scorsa sessione invernale. ICome scrive il Corriere dello Sport, iltornerà alla carica per Markodopo il tentativo fallito nel corso della scorsa sessione invernale. Il giocatore è infatti una specifica richiesta di Sinisa Mihajlovic. La trattativa con il centravanti austriaco era stata confermata in prima persona anche dal direttore sportivo rossoblù Walter Sabatini. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

BandieraInter : L'impiego di #DeVrij con il #Bologna è a rischio: nel caso pronto #Ranocchia - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Orsolini pronto all'addio al #Bologna: 'Arrivata una prima offerta da 15 milioni' ? - SOSFanta : ?? #Orsolini pronto all'addio al #Bologna: 'Arrivata una prima offerta da 15 milioni' ? - permabsence : @detestotutti 'Pronto, numero unico per le emergenze? Sì, un uomo è stato appena ucciso intellettualmente. Il suo n… - Ma_Madonia : Genus Bononiae e il nodo nomine, Roversi Monaco pronto a lasciare -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna pronto

Calcio News 24

Iltornerà alla carica per Marko Arnautovic dopo il tentativo fallito nel corso della scorsa sessione invernale. I ...Inoltre, rispetto allo standard di tre ore per arrivare sul luogo di chiamata perintervento, il capoluogo partenopeo raggiunge il 78,2%. Poco sopra Bari con il 79,8% e poi L'Aquila con il 94,...Il Bologna tornerà alla carica per Marko Arnautovic dopo il tentativo fallito nel corso della scorsa sessione invernale. I dettagli ...Calciomercato Fiorentina: si punta ad Orsolini. La Fiorentina fa sul serio per Riccardo Orsolini: l'esterno potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione. Il rapporto con Mihajlovi ...