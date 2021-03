VIDEO – Ristoratori, la marcia di Salerno: “7 aprile, si apre. Con o senza permesso” (Di venerdì 26 marzo 2021) Mercoledì 7 aprile potrebbe compiersi, in Campania, un atto rivoluzionario. I Ristoratori, durante la marcia di Salerno, hanno giurato che quel giorno riapriranno “con o senza permesso”. Giovedì 25 marzo in centro città si è svolta la seconda manifestazione. Agli operatori economici di vari settori stritolati dalla crisi si sono unite le mamme no-dad. Sacrosante le rivendicazioni e legittima la ricerca delle responsabilità istituzionali. Chiaro anche il tentativo di sbloccare l’empasse calando una carta dal ‘valore contrattuale’ molto alto: la trasgressione al precetto della chiusura. La protesta è iniziata laddove era finita quella della settimana precedente: sotto al Comune. E come per la settimana precedente, dal Municipio nessuno ha voluto raccogliere il grido di dolore. A ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 26 marzo 2021) Mercoledì 7potrebbe compiersi, in Campania, un atto rivoluzionario. I, durante ladi, hanno giurato che quel giorno riapriranno “con o”. Giovedì 25 marzo in centro città si è svolta la seconda manifestazione. Agli operatori economici di vari settori stritolati dalla crisi si sono unite le mamme no-dad. Sacrosante le rivendicazioni e legittima la ricerca delle responsabilità istituzionali. Chiaro anche il tentativo di sbloccare l’empasse calando una carta dal ‘valore contrattuale’ molto alto: la trasgressione al precetto della chiusura. La protesta è iniziata laddove era finita quella della settimana precedente: sotto al Comune. E come per la settimana precedente, dal Municipio nessuno ha voluto raccogliere il grido di dolore. A ...

La7tv : #dimartedi Pier Luigi #Bersani: 'Questo condono costa, dobbiamo mettere 500 milioni per dargli copertura. Non sareb… - TgrMarche : RT @TgrRai: #COVID19 #Marche in #zonarossa anche la prossima settimana. A Pesaro intanto scendono in piazza per protesta commercianti, rist… - TgrRai : #COVID19 #Marche in #zonarossa anche la prossima settimana. A Pesaro intanto scendono in piazza per protesta commer… - vendutoschifoso : RT @anima_ribelle66: ?? Ristoratori e negozianti voi andate a manifestare con la mascherina, ma i patrioti non agivano con la bandiera dell… - anima_ribelle66 : ?? Ristoratori e negozianti voi andate a manifestare con la mascherina, ma i patrioti non agivano con la bandiera d… -