Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 20:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Viabilità 26 MARZO 2021 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione ANCHE PER LE RESTRIZIONI IN VIGORE NELLA ZONA ROSSA, IN QUANTO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ RICORDIAMO CHE SULL’A91 Roma FIUMICINO STRADA CHIUSA PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. CHIUSE RAMPE VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA. OBBLIGO DI USCITA A VIA DELLA MAGLIANA. ATTIVE DEVIAZIONI BUS DA FEDERICO ASCANI PER QUESTA SERA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA APPUNTAMENTO A DOMANI MATTINA CON I NUOVI AGGIORNAMENTI ...Leggi su romadailynews
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Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma
Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 03 - 2021 ore 19:45VIABILITÀ 26 MARZO 2021 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SALUTE O NECESSITÀ SULL'A91 ROMA FIUMICINO STRADA CHIUSA PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN ...
A24, chiusure notturne L'Aquila Ovest - Tornimparte... mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta un'uscita ... Per le informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e della viabilità si raccomanda di ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
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