Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 20 | 30

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(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 20.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER LE RESTRIZIONI IN VIGORE NELLA ZONA ROSSA, IN QUANTO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ RICORDIAMO CHE SULL’A91FIUMICINO STRADA CHIUSA PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. CHIUSE RAMPE VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA. OBBLIGO DI USCITA A VIA DELLA MAGLIANA. ATTIVE DEVIAZIONI BUS DA FEDERICO ASCANI PER QUESTA SERA E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA APPUNTAMENTO A DOMANI MATTINA CON I NUOVI AGGIORNAMENTI ...