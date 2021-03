Vaccini, la Campania acquisterà il russo Sputnik: si attende il via libera di Ema e Aifa (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regione Campania acquisterà il vaccino russo Sputnik. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica, viene confermata da un atto firmato dal dg di Soresa Mauro Ferrara. Nella determinazione si affida all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dalla Rdif Corporate Center Limited Liability Company, il fondo sovrano russo che commercializzerà Sputnik. Nell’atto si precisa che l’efficacia del contratto resta condizionata alle autorizzazioni dell’Ema e dell’Alfa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regioneil vaccino. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica, viene confermata da un atto firmato dal dg di Soresa Mauro Ferrara. Nella determinazione si affida all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dalla Rdif Corporate Center Limited Liability Company, il fondo sovranoche commercializzerà. Nell’atto si precisa che l’efficacia del contratto resta condizionata alle autorizzazioni dell’Ema e dell’Alfa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

