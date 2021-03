Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Gemma in crisi, Massimiliano indeciso (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi, venerdì 26 marzo 2021, andrà in onda l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella messa in onda continueremo ad assistere alle vicende dei protagonisti del trono classico e di quello over. Come di consueto si partirà con Gemma Galgani, la quale racconterà le ultime dinamiche che hanno riguardato la sua vita sentimentale. In seguito, poi, si passerà ad altri esponenti del trono classico e over. Vediamo tutti i dettagli. Nella puntata di oggi: Gemma triste per Maurizio Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo assistito alle dinamiche inerenti gli esponenti del trono classico. In particolare, si è parlato di Samantha e di Giacomo. Quest’oggi, dunque, si dovrebbe lasciare un ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo 2021, andrà in onda l’ultimo appuntamento della settimana con. Nella messa in onda continueremo ad assistere alle vicende dei protagonisti del trono classico e di quello over. Come di consueto si partirà conGalgani, la quale racconterà le ultime dinamiche che hanno riguardato la sua vita sentimentale. In seguito, poi, si passerà ad altri esponenti del trono classico e over. Vediamo tutti i dettagli. Nelladitriste per Maurizio Nelladi ieri diabbiamo assistito alle dinamiche inerenti gli esponenti del trono classico. In particolare, si è parlato di Samantha e di Giacomo. Quest’, dunque, si dovrebbe lasciare un ...

