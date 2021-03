Ultimi sondaggi Tp: lentezza campagna vaccinale colpa Ue per un terzo italiani (Di venerdì 26 marzo 2021) Per un terzo degli italiani la responsabilità della lentezza della campagna vaccinale è dell’Unione Europea. Il 19,7% dà la colpa al governo nazionale, il 19,5% alle aziende farmaceutiche e il 20,4% alle regioni. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 marzo. Termometro Politico ha chiesto agli intervistati se ora si fidano del vaccino Astrazeneca dopo l’approvazione da parte dell’Ema. La maggioranza sembra fidarsi: il 47,1% era convinto di questo vaccino anche prima, il 13,4% era dubbioso ma ora è più tranquillo mentre il 34,1% non si fidava prima e non si fida tuttora. Fonte: Termometro PoliticoSulla situazione economica famigliare e personale presente e futura, la maggioranza degli ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 marzo 2021) Per undeglila responsabilità delladellaè dell’Unione Europea. Il 19,7% dà laal governo nazionale, il 19,5% alle aziende farmaceutiche e il 20,4% alle regioni. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 marzo. Termometro Politico ha chiesto agli intervistati se ora si fidano del vaccino Astrazeneca dopo l’approvazione da parte dell’Ema. La maggioranza sembra fidarsi: il 47,1% era convinto di questo vaccino anche prima, il 13,4% era dubbioso ma ora è più tranquillo mentre il 34,1% non si fidava prima e non si fida tuttora. Fonte: Termometro PoliticoSulla situazione economica famigliare e personale presente e futura, la maggioranza degli ...

