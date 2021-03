UFFICIALE – Xabi Alonso rinnova con la Real Sociedad B | niente Gladbach?

(Di venerdì 26 marzo 2021)hato il suo contratto con laB per un altro anno, fino al 2022: salta il sogno Borussia Moench? Negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo disulla panchina del Borussia Moench: l’ex centrocampista di Bayern Monaco eMadrid andrebbe a sostituire Marco Rose, promesso sposo del Borussia Dortmund. Intanto una notizia mette in dubbio tutto, ovvero il rinnovo dicon laB fino al 2022.da fare dunque per il? ? COMUNICADO OFICIAL @renueva hasta 2022#Zubieta ...

Advertising

BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - Niente #BorussiaMönchengladbach per Xabi #Alonso: arrivato il rinnovo con la #RealSociedad ?? Il twee… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Xabi

Alonso ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad B per un altro anno, fino al 2022: salta il sogno Borussia ...Nelle file degli spagnoli il migliore è statoLopez - Arostegui , autore di 20 punti e 6 ... Inoltre sarà possibile collegarsi sulla paginaFacebook e Twitter della Virtus Bologna per ...Xabi Alonso ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad B per un altro anno, fino al 2022: salta il sogno Borussia Moenchgladbach?EuroCup 2021, ecco tutte le informazioni su dove vedere Joventut Badalona-Virtus Bologna in diretta tv e streaming ...