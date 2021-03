Transformers | in arrivo un nuovo film | Marco Ramirez scriverà la sceneggiatura

(Di venerdì 26 marzo 2021) La saga ditornerà sul grande schermo e Paramount ha affidato ail compito di scrivere la. Transformer tornerà sul grande schermo con undella saga e Paramount Pictures ha affidato a, ex showrunner della serie The Defenders, il compito di scrivere la. Il franchise ispirato ai giocattoli Hasbro ha ottenuto ai box office degli ottimi risultati in passato e lo studio spera di poter alimentare nuovamente l'interesse per il marchio. Ildiscritto davedrà impegnato alla regia Angel Manuel Soto, autore di Charm City Kings. Attualmente la trama non è stata rivelata, ...

Il franchise cinematografico di Transformers è attualmente composto da cinque film diretti da Michael Bay e dallo spinoff Bumblebee, che ha avuto come regista Travis Knight. Marco Ramirez ha già lavorato come showrunner per serie Marvel su Netflix. Il fortunato franchise Transformers di Hasbro darà origine a un altro nuovo film. Come annuncia in esclusiva The Hollywood Reporter, per lo sviluppo di questo film Paramount Pictures ha ingaggiato lo sceneggiatore Marco Ramirez.