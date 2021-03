TPL, al via sciopero sciopero nazionale di 24 ore. Rispettate fasce di garanzia (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via oggi lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, nel rispetto delle fasce di garanzia e articolato secondo modalità locali. “Nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017, le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero” affermano le organizzazioni sindacali spiegando i motivi dello stop. “Da quasi quattro anni gli autoferrotranvieri e internavigatori – sottolineano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna – aspettano il rinnovo del contratto, oggi più che mai necessario per recuperare la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via oggi lodi 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, nel rispetto delledie articolato secondo modalità locali. “Nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017, le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo” affermano le organizzazioni sindacali spiegando i motivi dello stop. “Da quasi quattro anni gli autoferrotranvieri e internavigatori – sottolineano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna – aspettano il rinnovo del contratto, oggi più che mai necessario per recuperare la ...

