Toscana rossa | Torselli FdI contro Giani | la colpa è sua e dei vertici regionali

Advertising

Agenzia_Ansa : Passano in area rossa Calabria, Toscana e Val d'Aosta. Il Lazio in arancione da martedì 30 marzo. Fino al 30 april… - MediasetTgcom24 : Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona rossa #regioni - repubblica : Contrordine, la Toscana è rossa: rifatto il conteggio dei casi - SmorfiaDigitale : Zona rossa per Toscana e Calabria: regole e ordinanza - SportStorie : In classe di mia sorella i genitori sono cosí tordi che avevano tutti (tranne un paio, noi inclusi) fatto il tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana rossa

Lo ordinanze del ministero: passano in areaCalabria,e Val d'Aosta; il Lazio passa in area arancione. Per le altre Regioni restano in vigore le precedenti ordinanze o vengono rinnovate quelle in scadenza. La Lombardiafino ...Calabria,e Valle d'Aosta passano in zona. Troppo gravi i dati della pandemia in Italia, che già da qualche settimana ha detto arrivederci a qualsiasi zona gialla o bianca, col doppio ...L'età media è 44 anni. FIRENZE — La Toscana precipita in zona rossa da lunedì 29 Marzo. VACCINAZIONI. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 567.902 vaccinazioni, 22.374 in più ...Il sindaco su Facebook: "A Pistoia, dopo l'adozione delle massime restrizioni in ambito provinciale, i positivi sono calati a 235 per 100 mila abitanti nella media a sette giorni. E quindi si trovano ...