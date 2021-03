Tinto Brass compie 88 anni: come sta dopo la terribile ischemia (Di venerdì 26 marzo 2021) Tinto Brass, il regista di film erotici compie 88 anni: ecco come sta dopo la terribile ischemia sofferta a gennaio. Il “maestro del cinema erotico” Tinto Brass sembra essersi ripreso dalla brutta ischemia che lo ha colpito lo scorso gennaio. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per quasi due settimane, dopodiché è tornato a casa. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021), il regista di film erotici88: eccostalasofferta a gennaio. Il “maestro del cinema erotico”sembra essersi ripreso dalla bruttache lo ha colpito lo scorso gennaio. L’uomo è stato ricoverato in ospedale per quasi due settimane,diché è tornato a casa. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

